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Деякі частини Сахари затопило водою

Деякі частини Сахари затопило водою

Київ • УНН

 • 12966 перегляди

Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.

Деякі частини Сахари у Північній Африці затопило водою, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Сильні дощі затопили пустельні райони Північної Африки. Зокрема, постраждало невелике село Мерзуга, яке знаходиться на південному сході Марокко. Після злив посеред посушливого ландшафту там утворилися справжні озера, вказує видання.

У пустелях традиційно випадає найменше опадів: так, середня кількість опадів у Сахарі становить приблизно 45 літрів на квадратний метр на рік. При цьому, за офіційними даними, лише на початку вересня у деяких районах Сахари випало 99 літрів опадів на квадратний метр.

Внаслідок повені в Марокко та Алжирі загинули майже два десятки людей, у тому числі туристи з Канади та Перу. Значних збитків також було завдано енергетичній інфраструктурі та системі водопостачання.

"Такої кількості опадів за такий короткий проміжок часу ми не бачили від 30 до 50 років", - сказав Хуссін Юабеб з Головного метеорологічного управління Марокко.

Донедавна в Марокко тривала сильна посуха, через яку фермери кидали свої поля, а в містах і селах вводилися обмеження використання води. Наразі фахівці припускають, що опади поповнять запаси підземних вод, якими постачаються пустельні поселення.

Марсіанські пейзажі: Афіни поглинув помаранчевий серпанок через пилову бурю в Сахарі24.04.24, 13:08 • 16958 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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