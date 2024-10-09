Деякі частини Сахари затопило водою
Київ • УНН
Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.
Деякі частини Сахари у Північній Африці затопило водою, повідомляє Bild, пише УНН.
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Сильні дощі затопили пустельні райони Північної Африки. Зокрема, постраждало невелике село Мерзуга, яке знаходиться на південному сході Марокко. Після злив посеред посушливого ландшафту там утворилися справжні озера, вказує видання.
У пустелях традиційно випадає найменше опадів: так, середня кількість опадів у Сахарі становить приблизно 45 літрів на квадратний метр на рік. При цьому, за офіційними даними, лише на початку вересня у деяких районах Сахари випало 99 літрів опадів на квадратний метр.
Внаслідок повені в Марокко та Алжирі загинули майже два десятки людей, у тому числі туристи з Канади та Перу. Значних збитків також було завдано енергетичній інфраструктурі та системі водопостачання.
"Такої кількості опадів за такий короткий проміжок часу ми не бачили від 30 до 50 років", - сказав Хуссін Юабеб з Головного метеорологічного управління Марокко.
Донедавна в Марокко тривала сильна посуха, через яку фермери кидали свої поля, а в містах і селах вводилися обмеження використання води. Наразі фахівці припускають, що опади поповнять запаси підземних вод, якими постачаються пустельні поселення.
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