Некоторые части Сахары затопило водой
Киев • УНН
Необычные ливни затопили пустынные районы Северной Африки, в частности село Мерзуга в Марокко. За короткое время выпало до 99 литров осадков на квадратный метр, что является рекордом за последние 30-50 лет.
Некоторые части Сахары в Северной Африке затопило водой, сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Сильные дожди затопили пустынные районы Северной Африки. В частности, пострадала небольшая деревня Мерзуга, которая находится на юго-востоке Марокко. После ливней посреди засушливого ландшафта там образовались настоящие озера, указывает издание.
В пустынях традиционно выпадает меньше всего осадков: так, среднее количество осадков в Сахаре составляет примерно 45 литров на квадратный метр в год. При этом, по официальным данным, только в начале сентября в некоторых районах Сахары выпало 99 литров осадков на квадратный метр.
В результате наводнения в Марокко и Алжире погибли почти два десятка человек, в том числе туристы из Канады и Перу. Значительный ущерб также был нанесен энергетической инфраструктуре и системе водоснабжения.
"Такого количества осадков за такой короткий промежуток времени мы не видели от 30 до 50 лет", - сказал Хуссин Юабеб из Главного метеорологического управления Марокко.
До недавнего времени в Марокко продолжалась сильная засуха, из-за которой фермеры бросали свои поля, а в городах и селах вводились ограничения использования воды. Сейчас специалисты предполагают, что осадки пополнят запасы подземных вод, которыми снабжаются пустынные поселения.
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