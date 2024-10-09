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Некоторые части Сахары затопило водой

Некоторые части Сахары затопило водой

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:55  •  2679 просмотра

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Необычные ливни затопили пустынные районы Северной Африки, в частности село Мерзуга в Марокко. За короткое время выпало до 99 литров осадков на квадратный метр, что является рекордом за последние 30-50 лет.

Некоторые части Сахары в Северной Африке затопило водой, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Сильные дожди затопили пустынные районы Северной Африки. В частности, пострадала небольшая деревня Мерзуга, которая находится на юго-востоке Марокко. После ливней посреди засушливого ландшафта там образовались настоящие озера, указывает издание.

В пустынях традиционно выпадает меньше всего осадков: так, среднее количество осадков в Сахаре составляет примерно 45 литров на квадратный метр в год. При этом, по официальным данным, только в начале сентября в некоторых районах Сахары выпало 99 литров осадков на квадратный метр.

В результате наводнения в Марокко и Алжире погибли почти два десятка человек, в том числе туристы из Канады и Перу. Значительный ущерб также был нанесен энергетической инфраструктуре и системе водоснабжения.

"Такого количества осадков за такой короткий промежуток времени мы не видели от 30 до 50 лет", - сказал Хуссин Юабеб из Главного метеорологического управления Марокко.

До недавнего времени в Марокко продолжалась сильная засуха, из-за которой фермеры бросали свои поля, а в городах и селах вводились ограничения использования воды. Сейчас специалисты предполагают, что осадки пополнят запасы подземных вод, которыми снабжаются пустынные поселения.

Марсианские пейзажи: Афины поглотила оранжевая дымка из-за пыльной бури в Сахаре24 апреля 2024, 10:08 • 16830 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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