Марсианские пейзажи: Афины поглотила оранжевая дымка из-за пыльной бури в Сахаре

В Афинах ухудшилось качество воздуха, а небо стало оранжевым. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Небо над южной Грецией из-за волны пыли, пришедшей с ветром из Сахары, стало оранжевым.

Это один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка в Сахаре с 21-22 марта 2018 года, когда облака вторглись, в частности, на остров Крит - сказал Костас Лагувардос, директор по метеорологическим исследованиям Афинской обсерватории.

Видеокадры, снятые Афинах, у многих ассоциируются с марсианскими пейзажами. В ряде районов ухудшилось качество воздуха. Местные власти призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на улице.

По прогнозам синоптиков, небо вскоре должно проясниться. Этому будет способствовать смена ветра и понижение температуры.

Облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля. Похожая ситуация наблюдалась в Швейцарии и во Франции.

Добавим

Сахара выбрасывает от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли в год. В то время как самые крупные частицы быстро возвращаются на Землю, самые маленькие могут путешествовать на тысячи километров, потенциально достигая всей Европы.

Напомним

Пыль из пустыни Сахара также достигла и Украины, ее видно на спутниковых снимках над южными, центральными и северными регионами, но она будет вымываться из атмосферы быстрее благодаря осадкам, потенциально придавая облакам желтоватый оттенок, а капли дождя будут содержать частицы пыли, пока она не отступит на восток до выходных.

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