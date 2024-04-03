Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Качество воздуха в Киеве, через почти двое суток загрязнения воздуха пылью из Сахары, нормализовалось, на утро наблюдается низкий уровень загрязненности, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

Как указано, на 09:30 3 апреля качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются, сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Через почти двое суток загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью из Сахары можем констатировать, что ситуация в городе нормализовалась. Соответственно предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются. Следите за состоянием воздуха в приложении "Киев Цифровой" и берегите себя - отметил Возный.

Дополнение

Вместе с волной тепла мелкодисперсная пыль фракции PM10 была занесена на территорию Украины из Средиземноморья.