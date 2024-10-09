Наводнения в Нигере унесли жизни 339 человек, более 1,1 млн перемещенных лиц
Киев • УНН
Интенсивные дожди в Нигере привели к масштабным наводнениям, вызвав 339 смертей и перемещение более 1,1 млн человек. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, культурным объектам и школам страны.
Наводнения, вызванные интенсивными дождями, привели к 339 смертям и перемещению более 1,1 миллиона человек в Нигере с июня, а также нанесли разрушительный ущерб критически важным ресурсам, культурным объектам и школам страны Сахеля, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
По состоянию на 23 сентября от наводнений в Нигере пострадало более 1,1 миллиона человек, 339 человек погибли и еще 383 получили ранения, сообщило государственное информационное агентство ANP во вторник со ссылкой на агентство гражданской обороны страны.
Министр внутренних дел Нигера в прошлом месяце заявлял, что по меньшей мере 273 человека погибли и более 700 тысяч пострадали, на фоне того, как экстремальные погодные условия обрушились на страну Сахеля.
Пострадали районы по всей стране, включая столицу Ниамей, где погибли девять человек.
Наводнения также привели к "большим потерям" оборудования, скота и продовольствия.
Историческая мечеть во втором по величине городе мусульманской страны Зиндери, построенная в середине XIX века, была разрушена.
По данным национального метеорологического агентства, в некоторых районах страны было зафиксировано на 200 процентов больше осадков, чем в предыдущие годы.
Из-за ущерба школам и количества перемещенных семей правительство перенесло начало учебного года на конец октября.
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Дополнение
Обычно сезон дождей в Нигере, который длится с июня по сентябрь, часто приводит к тяжелым последствиям: в 2022 году погибло 195 человек.
Ученые давно предупреждали, что изменение климата, вызванное выбросами ископаемого топлива, делает экстремальные погодные явления, такие как наводнения, более частыми, интенсивными и продолжительными.
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