Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 2604 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4748 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18190 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17346 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16692 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25983 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26939 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18190 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19193 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19802 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 124 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6344 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21329 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41611 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30870 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Су-34
Фільм

Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

У Франції продали картину відомого художника Кляйна за понад 18 мільйонів євро. На картині відсутні образи чи пейзажі, вона цілковито монохромна із синім кольором, який запатентував художник.

Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро

Полотно "Каліфорнія" французького авангардиста Іва Кляйна пішло з молотка за 18,4 мільйона євро – це новий рекорд для робіт художника, проданих у Франції. Аукціон відбувся в будинку Christie’s, де синій колір знову став найдорожчим відтінком у світі, про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

На торгах у Парижі колекціонери змагалися за один із найвідоміших експериментів ХХ століття – монохромну синю картину, яку Ів Кляйн створив у 1961 році. Полотно завширшки майже чотири метри й заввишки близько двох метрів стало найдорожчою з його робіт, що досі перебувала в приватній колекції.

Картину "Каліфорнія" вважають вершиною творчого пошуку Кляйна, який прагнув передати "чисту енергію кольору" без фігур чи сюжетів. Сам художник стверджував, що кожен його монохром має власну "сутність і дихання", навіть якщо на перший погляд усі полотна здаються однаковими.

Картина Пікассо вартістю 600 тисяч євро зникла по дорозі на виставку в Іспанії18.10.25, 08:01 • 4896 переглядiв

Художник створив цю роботу незадовго до своєї першої поїздки до США, де представив свої виставки у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. У полотні Кляйн використовує фірмовий відтінок "International Klein Blue" – насичений ультрамарин, який він запатентував, змішавши пігмент із синтетичною смолою та матовою речовиною. Саме цей колір став його мистецьким підписом і впізнаваним символом нової естетики 1960-х.

Поверхню картини вкрито дрібними камінцями, що створюють ефект фактури морського дна. 

Немов глядач дивиться у глибини океану, де колір перестає бути просто кольором – він стає простором 

– зазначили куратори аукціону.

Ів Кляйн, який пішов із життя у 34 роки, залишив після себе небагато робіт, проте його вплив на сучасне мистецтво колосальний. Саме він перетворив колір на самостійний об’єкт споглядання – без сюжету, лінії чи форми.

Ів Кляйн
Ів Кляйн

Його попередній аукціонний рекорд був встановлений у 2013 році, коли скульптуру з блакитних губок, що нагадує квітку, продали за 22 мільйони доларів на торгах Sotheby’s у Нью-Йорку.

Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16.08.25, 06:37 • 87344 перегляди

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Тренд
Бренд
Метеорит
France 24
Нью-Йорк
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес