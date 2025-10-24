Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро
У Франції продали картину відомого художника Кляйна за понад 18 мільйонів євро. На картині відсутні образи чи пейзажі, вона цілковито монохромна із синім кольором, який запатентував художник.
Полотно "Каліфорнія" французького авангардиста Іва Кляйна пішло з молотка за 18,4 мільйона євро – це новий рекорд для робіт художника, проданих у Франції. Аукціон відбувся в будинку Christie’s, де синій колір знову став найдорожчим відтінком у світі, про це повідомляє France24, пише УНН.
Деталі
На торгах у Парижі колекціонери змагалися за один із найвідоміших експериментів ХХ століття – монохромну синю картину, яку Ів Кляйн створив у 1961 році. Полотно завширшки майже чотири метри й заввишки близько двох метрів стало найдорожчою з його робіт, що досі перебувала в приватній колекції.
Картину "Каліфорнія" вважають вершиною творчого пошуку Кляйна, який прагнув передати "чисту енергію кольору" без фігур чи сюжетів. Сам художник стверджував, що кожен його монохром має власну "сутність і дихання", навіть якщо на перший погляд усі полотна здаються однаковими.
Художник створив цю роботу незадовго до своєї першої поїздки до США, де представив свої виставки у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. У полотні Кляйн використовує фірмовий відтінок "International Klein Blue" – насичений ультрамарин, який він запатентував, змішавши пігмент із синтетичною смолою та матовою речовиною. Саме цей колір став його мистецьким підписом і впізнаваним символом нової естетики 1960-х.
Поверхню картини вкрито дрібними камінцями, що створюють ефект фактури морського дна.
Немов глядач дивиться у глибини океану, де колір перестає бути просто кольором – він стає простором
Ів Кляйн, який пішов із життя у 34 роки, залишив після себе небагато робіт, проте його вплив на сучасне мистецтво колосальний. Саме він перетворив колір на самостійний об’єкт споглядання – без сюжету, лінії чи форми.
Його попередній аукціонний рекорд був встановлений у 2013 році, коли скульптуру з блакитних губок, що нагадує квітку, продали за 22 мільйони доларів на торгах Sotheby’s у Нью-Йорку.
