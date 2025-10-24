Монохромну картину Іва Кляйна продали у Франції за 18,4 мільйона євро

Полотно "Каліфорнія" французького авангардиста Іва Кляйна пішло з молотка за 18,4 мільйона євро – це новий рекорд для робіт художника, проданих у Франції. Аукціон відбувся в будинку Christie’s, де синій колір знову став найдорожчим відтінком у світі, про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

На торгах у Парижі колекціонери змагалися за один із найвідоміших експериментів ХХ століття – монохромну синю картину, яку Ів Кляйн створив у 1961 році. Полотно завширшки майже чотири метри й заввишки близько двох метрів стало найдорожчою з його робіт, що досі перебувала в приватній колекції.

Картину "Каліфорнія" вважають вершиною творчого пошуку Кляйна, який прагнув передати "чисту енергію кольору" без фігур чи сюжетів. Сам художник стверджував, що кожен його монохром має власну "сутність і дихання", навіть якщо на перший погляд усі полотна здаються однаковими.

Художник створив цю роботу незадовго до своєї першої поїздки до США, де представив свої виставки у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. У полотні Кляйн використовує фірмовий відтінок "International Klein Blue" – насичений ультрамарин, який він запатентував, змішавши пігмент із синтетичною смолою та матовою речовиною. Саме цей колір став його мистецьким підписом і впізнаваним символом нової естетики 1960-х.

Поверхню картини вкрито дрібними камінцями, що створюють ефект фактури морського дна.

Немов глядач дивиться у глибини океану, де колір перестає бути просто кольором – він стає простором – зазначили куратори аукціону.

Ів Кляйн, який пішов із життя у 34 роки, залишив після себе небагато робіт, проте його вплив на сучасне мистецтво колосальний. Саме він перетворив колір на самостійний об’єкт споглядання – без сюжету, лінії чи форми.

Ів Кляйн

Його попередній аукціонний рекорд був встановлений у 2013 році, коли скульптуру з блакитних губок, що нагадує квітку, продали за 22 мільйони доларів на торгах Sotheby’s у Нью-Йорку.

