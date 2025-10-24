Монохромную картину Ива Кляйна продали во Франции за 18,4 миллиона евро
Киев • УНН
Во Франции продали картину известного художника Кляйна за более чем 18 миллионов евро. На картине отсутствуют образы или пейзажи, она полностью монохромна с синим цветом, который запатентовал художник.
Полотно "Калифорния" французского авангардиста Ива Кляйна ушло с молотка за 18,4 миллиона евро – это новый рекорд для работ художника, проданных во Франции. Аукцион состоялся в доме Christie’s, где синий цвет снова стал самым дорогим оттенком в мире, об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
На торгах в Париже коллекционеры соревновались за один из самых известных экспериментов ХХ века – монохромную синюю картину, которую Ив Кляйн создал в 1961 году. Полотно шириной почти четыре метра и высотой около двух метров стало самой дорогой из его работ, до сих пор находившейся в частной коллекции.
Картину "Калифорния" считают вершиной творческого поиска Кляйна, который стремился передать "чистую энергию цвета" без фигур или сюжетов. Сам художник утверждал, что каждый его монохром имеет собственную "сущность и дыхание", даже если на первый взгляд все полотна кажутся одинаковыми.
Художник создал эту работу незадолго до своей первой поездки в США, где представил свои выставки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В полотне Кляйн использует фирменный оттенок "International Klein Blue" – насыщенный ультрамарин, который он запатентовал, смешав пигмент с синтетической смолой и матовым веществом. Именно этот цвет стал его художественной подписью и узнаваемым символом новой эстетики 1960-х.
Поверхность картины покрыта мелкими камешками, создающими эффект фактуры морского дна.
Словно зритель смотрит в глубины океана, где цвет перестает быть просто цветом – он становится пространством
– отметили кураторы аукциона.
Ив Кляйн, ушедший из жизни в 34 года, оставил после себя немного работ, однако его влияние на современное искусство колоссально. Именно он превратил цвет в самостоятельный объект созерцания – без сюжета, линии или формы.
Его предыдущий аукционный рекорд был установлен в 2013 году, когда скульптуру из голубых губок, напоминающую цветок, продали за 22 миллиона долларов на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке.
