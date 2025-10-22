$41.740.01
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16308 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18761 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29146 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41868 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 41998 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34165 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63593 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лувр відновив роботу після резонансного пограбування: директорку музею викликають на допит

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Лувр знову відкрито через три дні після крадіжки коштовностей Наполеона на майже 100 млн євро. Директорку музею викликають до Сенату для допиту щодо безпеки.

Лувр відновив роботу після резонансного пограбування: директорку музею викликають на допит

Через три дні після зухвалого пограбування, під час якого злодії винесли коштовності Наполеона і французьких імператриць на майже 100 млн євро, Лувр відновив роботу. Водночас директорку музею Лоранс де Кар викликають на допит у Сенат щодо прогалин у системі безпеки. Про це пише УНН із посиланням на France24.

Деталі

Як вказує видання, "директорка Лувру Лоранс де Кар у середу постане перед комітетом з питань культури Сенату Франції, щоб відповісти на запитання щодо системи безпеки в найвідвідуванішому музеї світу".

Вона не робила публічних заяв відтоді, як у неділю злодії за сім хвилин викрали з музею королівські коштовності. Пограбування знову викликало дискусію про недостатній рівень захисту у французьких музеях.

Куратор Лувру оцінив збитки у 88 мільйонів євро (або 102 мільйони доларів)

- повідомила у вівторок прокурор Парижа Лор Беккуо.

Втім, вона наголосила, що найбільша шкода завдана історичній спадщині Франції. За її словами, злодії навряд чи отримають значний прибуток, якщо їм спаде на думку "дуже нерозумна ідея переплавити ці коштовності.

Беккуо підтвердив, що до пограбування в неділю було причетні чотири особи, і сказав, що влада аналізує відбитки пальців, знайдені на місці події.

Детективи перевіряють записи з відеокамер навколо музею, а також з головних автомагістралей Парижа в пошуках слідів грабіжників, які втекли на скутерах.

Нагадаємо

Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач". 

З музею викрали вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадені цінності з Лувру обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Наразі триває розслідування під керівництвом прокуратури Парижу.

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Золото
France 24
Емманюель Макрон
Париж