Лувр возобновил работу после резонансного ограбления: директора музея вызывают на допрос

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 5584 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 16306 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18760 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 29145 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 41867 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 41998 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34165 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31549 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32616 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63593 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярные новости
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 28999 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 26497 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 25577 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 29484 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 20205 просмотра
публикации
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 5566 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 20227 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 63587 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 67883 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 66525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николя Саркози
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 21512 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 36657 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 46617 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37061 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 92849 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

Лувр возобновил работу после резонансного ограбления: директора музея вызывают на допрос

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Лувр снова открыт через три дня после кражи драгоценностей Наполеона на почти 100 млн евро. Директора музея вызывают в Сенат для допроса по вопросам безопасности.

Лувр возобновил работу после резонансного ограбления: директора музея вызывают на допрос

Через три дня после дерзкого ограбления, во время которого воры вынесли драгоценности Наполеона и французских императриц на почти 100 млн евро, Лувр возобновил работу. В то же время директора музея Лоранс де Кар вызывают на допрос в Сенат относительно пробелов в системе безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Как указывает издание, "директор Лувра Лоранс де Кар в среду предстанет перед комитетом по вопросам культуры Сената Франции, чтобы ответить на вопросы относительно системы безопасности в самом посещаемом музее мира".

Она не делала публичных заявлений с тех пор, как в воскресенье воры за семь минут похитили из музея королевские драгоценности. Ограбление вновь вызвало дискуссию о недостаточном уровне защиты во французских музеях.

Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро (или 102 миллиона долларов)

- сообщила во вторник прокурор Парижа Лор Беккуо.

Впрочем, она подчеркнула, что наибольший ущерб нанесен историческому наследию Франции. По ее словам, воры вряд ли получат значительную прибыль, если им придет в голову "очень неразумная идея переплавить эти драгоценности.

Беккуо подтвердил, что к ограблению в воскресенье были причастны четыре человека, и сказал, что власти анализируют отпечатки пальцев, найденные на месте происшествия.

Детективы проверяют записи с видеокамер вокруг музея, а также с главных автомагистралей Парижа в поисках следов грабителей, которые скрылись на скутерах.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник". 

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Сейчас продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Золото
Франция 24
Эмманюэль Макрон
Париж