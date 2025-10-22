Лувр возобновил работу после резонансного ограбления: директора музея вызывают на допрос

Через три дня после дерзкого ограбления, во время которого воры вынесли драгоценности Наполеона и французских императриц на почти 100 млн евро, Лувр возобновил работу. В то же время директора музея Лоранс де Кар вызывают на допрос в Сенат относительно пробелов в системе безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Как указывает издание, "директор Лувра Лоранс де Кар в среду предстанет перед комитетом по вопросам культуры Сената Франции, чтобы ответить на вопросы относительно системы безопасности в самом посещаемом музее мира".

Она не делала публичных заявлений с тех пор, как в воскресенье воры за семь минут похитили из музея королевские драгоценности. Ограбление вновь вызвало дискуссию о недостаточном уровне защиты во французских музеях.

Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро (или 102 миллиона долларов) - сообщила во вторник прокурор Парижа Лор Беккуо.

Впрочем, она подчеркнула, что наибольший ущерб нанесен историческому наследию Франции. По ее словам, воры вряд ли получат значительную прибыль, если им придет в голову "очень неразумная идея переплавить эти драгоценности.

Беккуо подтвердил, что к ограблению в воскресенье были причастны четыре человека, и сказал, что власти анализируют отпечатки пальцев, найденные на месте происшествия.

Детективы проверяют записи с видеокамер вокруг музея, а также с главных автомагистралей Парижа в поисках следов грабителей, которые скрылись на скутерах.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник".

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Сейчас продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.