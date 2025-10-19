Пограбування Лувру тривало сім хвилин – МВС Франції
Київ • УНН
В МВС Франції заявили, що пограбування Лувру 19 жовтня тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Про це пише УНН, повідомляє Le Parisien.
Деталі
Нуньєс заявив, що "велике пограбування", яке сталося 19 жовтня у центрі французької столиці тривало 7 хвилин.
Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підйомник". За його словами, вони викрали "ювелірні вироби неоціненної вартості".
За словами колишнього начальника паризької поліції, це була "очевидно команда, яка добре підготувалася". Він зазначив, що скло на вікнах було розрізане спеціальним обладнанням.
Доповнення
Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила, що у паризькому музеї Лувр сталося пограбування. Адміністрація музею повідомила, що він закривається на весь день "з виняткових причин".
