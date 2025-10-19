Ограбление Лувра длилось семь минут – МВД Франции
Киев • УНН
В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра 19 октября длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут. Об этом пишет УНН, сообщает Le Parisien.
Детали
Нуньес заявил, что "крупное ограбление", произошедшее 19 октября в центре французской столицы, длилось 7 минут.
Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник". По его словам, они похитили "ювелирные изделия бесценной стоимости".
По словам бывшего начальника парижской полиции, это была "очевидно команда, которая хорошо подготовилась". Он отметил, что стекло на окнах было разрезано специальным оборудованием.
Дополнение
Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам".
