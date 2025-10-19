У Франції знаменитий музей Лувр закрили через пограбування: що було вкрадено
Київ • УНН
Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день. Наразі невідомо, чи було щось викрадено з відомої колекції.
Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила, що у паризькому музеї Лувр сталося пограбування. Адміністрація музею повідомила, що він закривається на весь день "з виняткових причин", пише УНН з посиланням на допис міністра культури Франції в Х.
Деталі
Під час відкриття музею Лувр сьогодні вранці сталося пограбування
Наразі не відомо, чи було щось викрадено. У Луврі виставлено багато найвідоміших творів мистецтва у світі. Найвідомішим його експонатом є "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі.
Доповнення
Колишній відомий кухар Сан-Франциско Валентино Лучин, який колись був шефом у популярному ресторані, опинився за ґратами після серії зухвалих пограбувань трьох банків за один день.