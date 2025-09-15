Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день

Колишній відомий кухар Сан-Франциско Валентино Лучин, який колись був шефом у популярному ресторані, опинився за ґратами після серії зухвалих пограбувань трьох банків за один день. Про це пише УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Лучин був шефом у легендарному ресторані Rose Pistola у Сан-Франциско, а потім у популярному колись Ottavio. Заклад закрився через банкрутство багато років тому, і тоді у кухаря почалися серйозні фінансові проблеми, пише видання. У спробі їх вирішити минулої середи Лучин, як вказано, "пограбував у Сан-Франциско три банки за один день - він, як у кіно, вимагав у співробітників гроші за допомогою рукописних записок".

Це не перший випадок у його біографії. У 2018 році Лучин пограбував філію Citibank в Орінді на 18 тисяч доларів, загрожуючи пневматичним пістолетом. На своє виправдання кухар сказав, що опинився у фінансовій кризі.

Доповнення

Лучин став помітною фігурою каліфорнійської гастросцени ще у 2000-ті роки. Критики хвалили його італійську кухню. Але після першого пограбування банку його ім'я зникло з ресторанних рецензій. Скільки грошей він зміг видобути в ході останніх пограбувань, поки неясно. Прокуратура готує звинувачення, Лучин перебуває у слідчому ізоляторі.

