Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 2596 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 10303 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 15868 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 41447 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 31149 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30259 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34832 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72631 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105580 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
36%
753мм
Популярнi новини
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 17363 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 14940 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 24279 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 19504 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto11:55 • 5504 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 19597 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 24377 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 41433 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 26800 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 105756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 15015 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 17433 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 28584 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34940 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 84315 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
The New York Times

Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Екс-шеф-кухар Валентино Лучин, який колись працював у відомих ресторанах Сан-Франциско, опинився за ґратами після серії пограбувань трьох банків за один день. Це не перший випадок у його біографії, адже у 2018 році він вже грабував банк.

Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день

Колишній відомий кухар Сан-Франциско Валентино Лучин, який колись був шефом у популярному ресторані, опинився за ґратами після серії зухвалих пограбувань трьох банків за один день. Про це пише УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Лучин був шефом у легендарному ресторані Rose Pistola у Сан-Франциско, а потім у популярному колись Ottavio. Заклад закрився через банкрутство багато років тому, і тоді у кухаря почалися серйозні фінансові проблеми, пише видання. У спробі їх вирішити минулої середи Лучин, як вказано, "пограбував у Сан-Франциско три банки за один день - він, як у кіно, вимагав у співробітників гроші за допомогою рукописних записок".

Це не перший випадок у його біографії. У 2018 році Лучин пограбував філію Citibank в Орінді на 18 тисяч доларів, загрожуючи пневматичним пістолетом. На своє виправдання кухар сказав, що опинився у фінансовій кризі.

Доповнення

Лучин став помітною фігурою каліфорнійської гастросцени ще у 2000-ті роки. Критики хвалили його італійську кухню. Але після першого пограбування банку його ім'я зникло з ресторанних рецензій. Скільки грошей він зміг видобути в ході останніх пограбувань, поки неясно. Прокуратура готує звинувачення, Лучин перебуває у слідчому ізоляторі.

Улюблена страва матері: український кухар приготував та передав принцу Гаррі борщ12.09.25, 23:03 • 6184 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Bild
Сан-Франциско