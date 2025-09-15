Бывший известный повар Сан-Франциско ограбил три банка за один день

Бывший известный повар Сан-Франциско Валентино Лучин, некогда бывший шефом в популярном ресторане, оказался за решеткой после серии дерзких ограблений трех банков за один день. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Лучин был шефом в легендарном ресторане Rose Pistola в Сан-Франциско, а затем в популярном некогда Ottavio. Заведение закрылось из-за банкротства много лет назад, и тогда у повара начались серьезные финансовые проблемы, пишет издание. В попытке их решить в прошлую среду Лучин, как указано, "ограбил в Сан-Франциско три банка за один день - он, как в кино, требовал у сотрудников деньги с помощью рукописных записок".

Это не первый случай в его биографии. В 2018 году Лучин ограбил филиал Citibank в Оринде на 18 тысяч долларов, угрожая пневматическим пистолетом. В свое оправдание повар сказал, что оказался в финансовом кризисе.

Дополнение

Лучин стал заметной фигурой калифорнийской гастросцены еще в 2000-е годы. Критики хвалили его итальянскую кухню. Но после первого ограбления банка его имя исчезло из ресторанных рецензий. Сколько денег он смог добыть в ходе последних ограблений, пока неясно. Прокуратура готовит обвинения, Лучин находится в следственном изоляторе.

