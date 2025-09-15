$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 2602 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 10314 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 15874 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 41458 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 31156 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30260 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34833 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56787 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72631 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105580 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Все права защищены. © 2007 — 2025

Бывший известный повар Сан-Франциско ограбил три банка за один день

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Экс-шеф-повар Валентино Лучин, некогда работавший в известных ресторанах Сан-Франциско, оказался за решеткой после серии ограблений трех банков за один день. Это не первый случай в его биографии, ведь в 2018 году он уже грабил банк.

Бывший известный повар Сан-Франциско ограбил три банка за один день

Бывший известный повар Сан-Франциско Валентино Лучин, некогда бывший шефом в популярном ресторане, оказался за решеткой после серии дерзких ограблений трех банков за один день. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Лучин был шефом в легендарном ресторане Rose Pistola в Сан-Франциско, а затем в популярном некогда Ottavio. Заведение закрылось из-за банкротства много лет назад, и тогда у повара начались серьезные финансовые проблемы, пишет издание. В попытке их решить в прошлую среду Лучин, как указано, "ограбил в Сан-Франциско три банка за один день - он, как в кино, требовал у сотрудников деньги с помощью рукописных записок".

Это не первый случай в его биографии. В 2018 году Лучин ограбил филиал Citibank в Оринде на 18 тысяч долларов, угрожая пневматическим пистолетом. В свое оправдание повар сказал, что оказался в финансовом кризисе.

Дополнение

Лучин стал заметной фигурой калифорнийской гастросцены еще в 2000-е годы. Критики хвалили его итальянскую кухню. Но после первого ограбления банка его имя исчезло из ресторанных рецензий. Сколько денег он смог добыть в ходе последних ограблений, пока неясно. Прокуратура готовит обвинения, Лучин находится в следственном изоляторе.

Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ12.09.25, 23:03 • 6184 просмотра

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира
Бильд
Сан-Франциско