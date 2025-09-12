Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ

Повар Евгений Клопотенко рассказал, что во время визита принца Гарри в Украину приготовил для него украинские блюда, а с собой передал банку фирменной борщевой заправки, ведь принцесса Диана любила это блюдо, передает УНН.

Клопотенко поделился, что когда принц Гарри посетил Украину, ему сразу пришло в голову, что принцу стоит попробовать блюдо, которое особенно ценила его мать.

Повар рассказывает, что ему знакома история, когда одна англичанка написала во дворец, чтобы узнать любимое блюдо принцессы Дианы, и получила простой ответ - борщ. Немного измененный, но все же смысл блюда остался неизменным.

Мы приготовили ему настоящее украинское: борщ, качаную кашу, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде обратно. А чтобы не забыл об этом вкусе - баночку борщевой заправки... и мой номер телефона, чтобы когда приготовит, написал мне - добавил Клопотенко.

Повар добавил, что украинская еда - о корнях и даже королевских семьях.

