Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ

19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo12 сентября, 11:31
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12 сентября, 12:14
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе12 сентября, 13:02
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 10174 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 16999 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 10672 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 23977 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Кит Келлог
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс

Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Повар Евгений Клопотенко рассказал, что приготовил украинские блюда для принца Гарри во время его визита в Украину. Он также передал банку фирменной борщевой заправки, поскольку принцесса Диана любила борщ.

Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ

Повар Евгений Клопотенко рассказал, что во время визита принца Гарри в Украину приготовил для него украинские блюда, а с собой передал банку фирменной борщевой заправки, ведь принцесса Диана любила это блюдо, передает УНН.

Клопотенко поделился, что когда принц Гарри посетил Украину, ему сразу пришло в голову, что принцу стоит попробовать блюдо, которое особенно ценила его мать.

Повар рассказывает, что ему знакома история, когда одна англичанка написала во дворец, чтобы узнать любимое блюдо принцессы Дианы, и получила простой ответ - борщ. Немного измененный, но все же смысл блюда остался неизменным.

Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты, которые посвящены украинскому борщу01.10.23, 19:57

Мы приготовили ему настоящее украинское: борщ, качаную кашу, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде обратно. А чтобы не забыл об этом вкусе - баночку борщевой заправки... и мой номер телефона, чтобы когда приготовит, написал мне

 - добавил  Клопотенко.

Повар добавил, что украинская еда - о корнях и даже королевских семьях.

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian12.09.25, 08:51

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина