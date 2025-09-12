Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Киев • УНН
Принц Гарри совершил неожиданный визит в столицу Украины.
Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Младший сын Карла III и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II, прибыл в столицу Украины. Он заявил, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны с россией.
Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления
Принц Гарри добавил, что его в Киев пригласила Ольга Руднева, основательница и генеральный директор Центра травм "Суперлюди" во Львове, где лечат раненых ампутантов. Он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее несколько месяцев назад в США, отмечает издание.
Во время поездки принц должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которые также были приглашены. Он также должен встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
Напомним
Принц Гарри встретился с отцом, королем Карлом впервые за 2 года.