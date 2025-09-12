$41.210.09
48.240.05
ukenru
05:51 • 10121 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 18269 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 36317 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 50554 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 29991 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 25616 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 35344 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 16961 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17324 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15170 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.3м/с
51%
756мм
Популярные новости
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 10843 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 13204 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 12776 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 12927 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 5240 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 50577 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 35363 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 49924 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 59635 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 120189 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 19172 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 49847 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 29452 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 36889 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 102048 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian

Киев • УНН

 • 10179 просмотра

Принц Гарри совершил неожиданный визит в столицу Украины.

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian

Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Младший сын Карла III и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II, прибыл в столицу Украины. Он заявил, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны с россией.

Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления

- заявил он журналистам The Guardian.

Принц Гарри добавил, что его в Киев пригласила Ольга Руднева, основательница и генеральный директор Центра травм "Суперлюди" во Львове, где лечат раненых ампутантов. Он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее несколько месяцев назад в США, отмечает издание.

Во время поездки принц должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которые также были приглашены. Он также должен встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Напомним

Принц Гарри встретился с отцом, королем Карлом впервые за 2 года.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Киев