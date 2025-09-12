Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
Київ • УНН
Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до столиці України.
Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Молодший син Чарльза ІІІ та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II, прибув до столиці України. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни з росією.
Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення
Принц Гаррі додав, що його до Києва запросила Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка Центру травм "Суперлюди" у Львові, де лікують поранених ампутованих. Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому в США, зазначає видання.
Під час поїздки принц має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із 200 ветеранами, яких також було запрошено. Він також має зустрітися з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.
Нагадаємо
Принц Гаррі зустрівся з батьком, королем Чарльзом вперше за 2 роки.