Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian

Київ • УНН

 • 12921 перегляди

Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до столиці України.

Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian

Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Молодший син Чарльза ІІІ та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II, прибув до столиці України. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни з росією.

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення

- заявив він журналістам The Guardian.

Принц Гаррі додав, що його до Києва запросила Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка Центру травм "Суперлюди" у Львові, де лікують поранених ампутованих. Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому в США, зазначає видання.

Під час поїздки принц має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із 200 ветеранами, яких також було запрошено. Він також має зустрітися з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Нагадаємо

Принц Гаррі зустрівся з батьком, королем Чарльзом вперше за 2 роки.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
The Guardian
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Київ