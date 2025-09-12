$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Улюблена страва матері: український кухар приготував та передав принцу Гаррі борщ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

📝 Редагувати новину

Кухар Євген Клопотенко розповів, що приготував українські страви для принца Гаррі під час його візиту в Україну. Він також передав банку фірмової борщової заправки, оскільки принцеса Діана любила борщ.

Улюблена страва матері: український кухар приготував та передав принцу Гаррі борщ

Кухар Євген Клопотенко розповів, що під час візиту принца Гаррі в Україну приготував для нього українські страви, а з собою передав банку фірмової борщової заправки, адже принцеса Діана полюбляла цю страву, передає УНН.

Клопотенко поділився, що коли принц Гаррі відвідав Україну, йому одразу спало на думку, що принцу варто спробувати страву, яку особливо цінувала його матір.

Кухар розповідає, що йому знайома історія, коли одна англійка написала до палацу, щоб дізнатися улюблену страву принцеси Діани, і отримала просту відповідь - борщ. Трохи змінений, але все ж сенс страви залишився незмінним.

Нацбанк Україні ввів у обіг пам’ятні монети, які присвячені українському борщу01.10.23, 19:57 • 161857 переглядiв

Ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад. А щоб не забув про цей смак - баночку борщової заправки... і мій номер телефону, щоб коли приготує, написав мені

 - додав  Клопотенко.

Кухар додав, що українська їжа - про коріння і навіть королівські сім’ї.

Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian12.09.25, 08:51 • 40926 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Гаррі, герцог Сассекський
Україна