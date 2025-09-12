Улюблена страва матері: український кухар приготував та передав принцу Гаррі борщ

Кухар Євген Клопотенко розповів, що під час візиту принца Гаррі в Україну приготував для нього українські страви, а з собою передав банку фірмової борщової заправки, адже принцеса Діана полюбляла цю страву, передає УНН.

Клопотенко поділився, що коли принц Гаррі відвідав Україну, йому одразу спало на думку, що принцу варто спробувати страву, яку особливо цінувала його матір.

Кухар розповідає, що йому знайома історія, коли одна англійка написала до палацу, щоб дізнатися улюблену страву принцеси Діани, і отримала просту відповідь - борщ. Трохи змінений, але все ж сенс страви залишився незмінним.

Ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад. А щоб не забув про цей смак - баночку борщової заправки... і мій номер телефону, щоб коли приготує, написав мені - додав Клопотенко.

Кухар додав, що українська їжа - про коріння і навіть королівські сім’ї.

