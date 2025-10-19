Во Франции знаменитый музей Лувр закрыли из-за ограбления: что было украдено
Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день. Пока неизвестно, было ли что-то похищено из известной коллекции.
Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам", пишет УНН со ссылкой на сообщение министра культуры Франции в Х.
Во время открытия музея Лувр сегодня утром произошло ограбление
Пока неизвестно, было ли что-то похищено. В Лувре выставлено много самых известных произведений искусства в мире. Самым известным его экспонатом является "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
