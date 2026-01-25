Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км

Фото: eos-technologie.com

Україна отримала французькі безпілотники Rodeur, здатні долати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі до п’яти годин. Деякі з цих дронів уже були поставлені в Україну. Про це повідомляє France 24, передає УНН.

Деталі

Французька група EOS Technologie повідомила, що її дрон Rodeur може виконувати як розвідувальні місії, так і удари типу "камікадзе". За словами президента EOS Technologie Жан-Марка Зуліані, в Україні ці безпілотники можуть використовуватися за логікою "меча" тоді як у Європі - як елемент "щита".

Українці отримали унікальний досвід у світі - зазначив він, додавши, що наразі Україні “більше потрібні технології”, ніж обладнання.

Також, як пише видання, російські удари по Україні значною мірою залежать від масового застосування іранських безпілотників Shahed, які виробляються в росії у великих кількостях за низьку ціну.

росія здатна виробляти до 1000 таких дронів на день і запускати їх разом із ракетами, перевантажуючи українську протиповітряну оборону. Натомість, Україна покладається на дрони-перехоплювачі.

Українцям потрібно близько 20 000 дронів на місяць, це величезна сума - зазначає Адрієн Кантер.

Саме для масштабування виробництва безпілотників в листопаді 2025 року відбувся перший франко-український форум зі спільного виробництва дронів за участі президентів Франції та України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу. Проте країна має значно менше операторів для їх використання.