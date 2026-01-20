Президент: Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова до застосування росією до тисячі "шахедів", зазначивши, що наразі Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів, передає УНН.

Деталі

"Тепер, що стосується тисячі дронів на день. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату і досягли десь середнє. Кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна повинна розраховувати на найгірший сценарій, наприклад, застосування до тисячі дронів.

"Значить у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "шахед". Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів, але цього недостатньо, тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших, скажу вам чесно, операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп. В принципі це завдання знає і Сирський, і це завдання отримав новий очільник Міністерства оборони Федоров", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.