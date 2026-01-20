Президент: Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 2756 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 8448 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 11119 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 13653 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 14681 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 13829 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 33759 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 64800 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51237 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50005 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 16651 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 11289 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 30351 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 31786 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 19848 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 6476 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 20424 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 60961 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 67562 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 64799 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рафаель Гроссі
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ґренландія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 29817 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 45245 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 38339 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 42914 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 54757 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Financial Times

Президент: Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу. Проте країна має значно менше операторів для їх використання.

Президент: Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова до застосування росією до тисячі "шахедів", зазначивши, що наразі Україна виробляє тисячу дронів-перехоплювачів на добу, але має значно менше операторів, передає УНН.

Деталі

"Тепер, що стосується тисячі дронів на день. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату і досягли десь середнє. Кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна повинна розраховувати на найгірший сценарій, наприклад, застосування до тисячі дронів.

"Значить у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "шахед". Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів, але цього недостатньо, тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших, скажу вам чесно, операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп. В принципі це завдання знає і Сирський, і це завдання отримав новий очільник Міністерства оборони Федоров", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна