11:08 • 3012 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 10119 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 11905 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 14445 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 15371 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 14339 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 34056 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 65067 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51312 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50061 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Президент: Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки, но имеет значительно меньше операторов

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки. Однако страна имеет значительно меньше операторов для их использования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к применению россией до тысячи "шахедов", отметив, что сейчас Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки, но имеет значительно меньше операторов, передает УНН.

Детали

"Теперь, что касается тысячи дронов в день. Враг хотел это еще в прошлом году. Не достигли они такого результата и достигли где-то среднего. Количество у них 200-250 было в сутки. Хотят сейчас до тысячи, посмотрим", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна рассчитывать на худший сценарий, например, применение до тысячи дронов.

"Значит у нас должно быть минимум два перехватчика на один "шахед". Сегодня мы уже производим где-то тысячу в сутки перехватчиков, но этого недостаточно, потому что перехватчики наши уже обогнали количество наших, скажу вам честно, операторов. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильных групп. В принципе эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров", - добавил Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БПЛА ежесуточно. Россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

Павел Башинский

Техника
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина