Президент: Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки, но имеет значительно меньше операторов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к применению россией до тысячи "шахедов", отметив, что сейчас Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки, но имеет значительно меньше операторов, передает УНН.

Детали

"Теперь, что касается тысячи дронов в день. Враг хотел это еще в прошлом году. Не достигли они такого результата и достигли где-то среднего. Количество у них 200-250 было в сутки. Хотят сейчас до тысячи, посмотрим", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна рассчитывать на худший сценарий, например, применение до тысячи дронов.

"Значит у нас должно быть минимум два перехватчика на один "шахед". Сегодня мы уже производим где-то тысячу в сутки перехватчиков, но этого недостаточно, потому что перехватчики наши уже обогнали количество наших, скажу вам честно, операторов. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильных групп. В принципе эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров", - добавил Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БПЛА ежесуточно. Россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.