Французький плавець Леон Маршан побив чоловічий рекорд з плавання на Чемпіонату світу у Сінгапурі
Київ • УНН
Французький плавець Леон Маршан втретє став чемпіоном світу на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, показавши час 1:53,68. Це сталося наступного дня після встановлення ним світового рекорду на цій же дистанції.
Леон Маршан, головний фаворит Чемпіонату світу з водних видів спорту в Сінгапурі, втретє став чемпіоном на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
Передає УНН із посиланням на France Vingt-Quatre.
Деталі
Французька суперзірка плавання Леон Маршан виграв фінал комплексного плавання на 200 метрів з часом 1:53,68, що є другим найшвидшим результатом в історії. Це сталося через день після встановлення світового рекорду.
Довідка
Вчора стало відомо, що 23-річний олімпійський чемпіон фінішував із результатом 1:52.69, що на 1.31 секунди краще за попереднє досягнення американця Раяна Лохте (1:54.00). Останній був встановлений ще у 2011 році на ЧС у Шанхаї, КНР. Тобто результат, про який стало відомо минулої доби, став першим світовим рекордом на турнірі в Сінгапурі.
Що стосується подій сьогодні. Маршан не повторив свого героїчного виступу попереднього вечора. Йому довелося наполегливо працювати заради перемоги: американець Шейн Касас серйозно "штовхав" його, перш ніж Маршан фінішував другим, з часом 1:54.30. Угорець Юберт Кос посів третє місце з часом 1:55.34.
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