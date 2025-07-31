Французский пловец Леон Маршан побил мужской рекорд по плаванию на Чемпионате мира в Сингапуре
Киев • УНН
Французский пловец Леон Маршан в третий раз стал чемпионом мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав время 1:53,68. Это произошло на следующий день после установления им мирового рекорда на этой же дистанции.
Леон Маршан, главный фаворит Чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, в третий раз стал чемпионом на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Передает УНН со ссылкой на France Vingt-Quatre.
Детали
Французская суперзвезда плавания Леон Маршан выиграл финал комплексного плавания на 200 метров со временем 1:53,68, что является вторым самым быстрым результатом в истории. Это произошло через день после установления мирового рекорда.
Справка
Вчера стало известно, что 23-летний олимпийский чемпион финишировал с результатом 1:52.69, что на 1.31 секунды лучше предыдущего достижения американца Райана Лохте (1:54.00). Последний был установлен еще в 2011 году на ЧМ в Шанхае, КНР. То есть результат, о котором стало известно за прошедшие сутки, стал первым мировым рекордом на турнире в Сингапуре.
Что касается событий сегодня. Маршан не повторил своего героического выступления предыдущего вечера. Ему пришлось упорно работать ради победы: американец Шейн Касас серьезно "толкал" его, прежде чем Маршан финишировал вторым, со временем 1:54.30. Венгр Юберт Кос занял третье место со временем 1:55.34.
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