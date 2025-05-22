Enhanced Games призначили перші змагання на травень-2026 у Лас-Вегасі

Спортивні ігри без обмежень - Enhanced Games - призначили свої перші змагання на травень-2026 року в Лас-Вегасі. До програми увійдуть плавання, легка та важка атлетика для спортсменів, які використовують заборонені на офіційних змаганнях речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Швидке розгортання комерційного спортивного проєкту, який передбачає участь у змаганнях "посилених" спортсменів (учасники можуть вживати допінгові речовини) викликало різку критику у міжнародних антидопінгових органів.

Довідка

Enhanced Games ("Ігри посилених" або "Покращені ігри") — комерційні змагання за новими правилами, дебют яких готується у міжнародному спорті. Їхньою особливістю, на відміну від Олімпійських ігор чи інших міжнародних змагань, є відмова від антидопінгової політики. Спортсменам дозволять використовувати речовини, які стимулюють фізичну активність чи інші технологічні засоби для здобуття перемоги.

Автор ідеї і засновник змагань Арон Д'Соуза під час презентації закликав спортсменів ризикнути і взяти участь "в еволюційно новому" типі боротьби за звання кращого, яке, на його думку, може перетворити спортивну науку. Тим часом велика армія критиків, функціонерів спорту консервативних поглядів, різко висміяли майбутні ігри як "шоу виродків".

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Організатори зосередилися на досягненнях, які вважають своєю найбільшою історією успіху на даний момент. Приміром, грецький плавець Крістіан Голомєєв, який жодного разу не піднімався на п'єдестал на чотирьох Олімпіадах, перевершив одне з найбільших досягнень свого виду спорту в рамках програми Enhanced Games.

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Голомєєв проплив на дві соті секунди швидше за офіційний світовий рекорд на дистанції 50 м вільним стилем. Встановлений раніше без допінгів рекорд тримався понад 15 років. "Посилений" спортсмен показав час 20,89 у лютому в костюмі для плавання на відкритій воді, що не відповідає стандартам World Aquatics.

Я як водій у машині, але мені потрібна команда - сказав Голомєєв, який посів п'яте місце в цьому виді спорту на Іграх у Парижі.

Enhanced Games наводять результат 31-річного спортсмена як приклад того, що може стати можливим за умов змагань, які спортсменам планують відкрити вони. Щоправда, засновники проєкту відмовилися при цьому розкрити, які засоби для "покращення" спортивних досягнень він використав, посилаючись на лікарську таємницю.

Його вже час відправити на пенсію, але насправді він плаває швидше, ніж будь-яка людина колись робила. Чому? Тому що він використав технології та науку для покращення своїх показників. Щойно світ це зрозуміє, я думаю, всі захочуть цього. Кожен хлопець середнього віку, який колись займався певним видом спорту, а тепер страждає від болю в спині, скаже: Що він приймає і як мені це отримати? — похвалився Д'Соуза.

Enhanced Games працює за принципом, що заборона використання препаратів, які підвищують продуктивність, на великих змаганнях не захищає спортсменів, а швидше придушує їхню продуктивність.

"Наш проект багато в чому схожий на Формулу-1, тому що дослідження, які змушують боліди Формули-1 їздити швидше, зрештою просочуються на дорогу", - сказав австралійський підприємець.

Нагадаємо

У травні стало відомо, що двоє українських спортсменів зазнали репутаційної та професійної шкоди через можливе вживання допінгових речовин. Українського легкоатлета Романа Кокошка дискваліфікували на 22 місяці за порушення антидопінгових правил. Українську стрибунку Марину Бех-Романчук також відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест.