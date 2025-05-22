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Enhanced Games назначили первые соревнования на май-2026 в Лас-Вегасе

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Enhanced Games объявили о первых соревнованиях в Лас-Вегасе в 2026 году. В программе плавание, легкая и тяжелая атлетика с использованием допинга, что вызвало критику.

Enhanced Games назначили первые соревнования на май-2026 в Лас-Вегасе

Спортивные игры без ограничений - Enhanced Games - назначили свои первые соревнования на май-2026 года в Лас-Вегасе. В программу войдут плавание, легкая и тяжелая атлетика для спортсменов, использующих запрещенные на официальных соревнованиях вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Быстрое развертывание коммерческого спортивного проекта, который предусматривает участие в соревнованиях "усиленных" спортсменов (участники могут употреблять допинговые вещества) вызвало резкую критику у международных антидопинговых органов.

Справка

Enhanced Games ("Игры усиленных" или "Улучшенные игры") — коммерческие соревнования по новым правилам, дебют которых готовится в международном спорте. Их особенностью, в отличие от Олимпийских игр или других международных соревнований, является отказ от антидопинговой политики. Спортсменам позволят использовать вещества, стимулирующие физическую активность или другие технологические средства для получения победы.

Автор идеи и основатель соревнований Арон Д'Соуза во время презентации призвал спортсменов рискнуть и принять участие "в эволюционно новом" типе борьбы за звание лучшего, которое, по его мнению, может превратить спортивную науку. Тем временем большая армия критиков, функционеров спорта консервативных взглядов, резко высмеяли будущие игры как "шоу уродов".

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Организаторы сосредоточились на достижениях, которые считают своей самой большой историей успеха на данный момент. Например, греческий пловец Кристиан Голомеев, который ни разу не поднимался на пьедестал на четырех Олимпиадах, превзошел одно из самых больших достижений своего вида спорта в рамках программы Enhanced Games.

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Голомеев проплыл на две сотые секунды быстрее официального мирового рекорда на дистанции 50 м вольным стилем. Установленный ранее без допингов рекорд держался более 15 лет. "Усиленный" спортсмен показал время 20,89 в феврале в костюме для плавания на открытой воде, что не соответствует стандартам World Aquatics.

Я как водитель в машине, но мне нужна команда 

- сказал Голомеев, занявший пятое место в этом виде спорта на Играх в Париже.

Enhanced Games приводят результат 31-летнего спортсмена в качестве примера того, что может стать возможным в условиях соревнований, которые спортсменам планируют открыть они. Правда, основатели проекта отказались при этом раскрыть, какие средства для "улучшения" спортивных достижений он использовал, ссылаясь на врачебную тайну.

Его уже пора отправить на пенсию, но на самом деле он плавает быстрее, чем любой человек когда-либо делал. Почему? Потому что он использовал технологии и науку для улучшения своих показателей. Как только мир это поймет, я думаю, все захотят этого. Каждый парень среднего возраста, который когда-то занимался определенным видом спорта, а теперь страдает от боли в спине, скажет: Что он принимает и как мне это получить?

 — похвастался Д'Соуза.

Enhanced Games работает по принципу, что запрет на использование препаратов, повышающих производительность, на крупных соревнованиях не защищает спортсменов, а скорее подавляет их производительность.

"Наш проект во многом похож на Формулу-1, потому что исследования, которые заставляют болиды Формулы-1 ездить быстрее, в конечном итоге просачиваются на дорогу", - сказал австралийский предприниматель.

Напомним

В мае стало известно, что двое украинских спортсменов понесли репутационный и профессиональный ущерб из-за возможного употребления допинговых веществ. Украинского легкоатлета Романа Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. Украинскую прыгунью Марину Бех-Романчук также отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Лилия Набока

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