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Наказание за допинг среди несовершеннолетних спортсменов хотят ужесточить: законопроект прошел первое чтение

Киев • УНН

 • 2866 просмотра

ВР приняла за основу законопроект о штрафах до 3400 грн за склонение несовершеннолетних к употреблению допинга. Изменения внесут в ст. 323 УКУ, увеличив наказание за подобные действия.

Наказание за допинг среди несовершеннолетних спортсменов хотят ужесточить: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий усиление ответственности за побуждение несовершеннолетних к применению запрещенных веществ в спорте. Планируется установить штрафы в размере до 3400 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12280.

Детали

"№12280 – изменения в ст. 323 УК Украины относительно употребления запрещенных веществ в спорте. За основу (273)", - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, планируется дополнить статью 323 Уголовного кодекса, по которой побуждение несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ или назначение им таких веществ, в том числе с согласия или без получения согласия с целью улучшения спортивных результатов при отсутствии медицинских показаний будет наказываться штрафом от 1700 гривен до 3400 гривен или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время статья 323 предусматривает наказание в 850 гривен за побуждение несовершеннолетних к применению допинга.

Перечень запрещенных в спорте веществ определяется стандартом "Запрещенный список", предусмотренным законом "Об антидопинговой деятельности в спорте".

Напомним

Украинский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Павел Башинский

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