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Покарання за допінг серед неповнолітніх спортсменів хочуть посилити: законопроєкт пройшов перше читання

Київ • УНН

 • 4792 перегляди

ВР ухвалила за основу законопроєкт про штрафи до 3400 грн за схиляння неповнолітніх до вживання допінгу. Зміни внесуть до ст. 323 ККУ, збільшивши покарання за подібні дії.

Покарання за допінг серед неповнолітніх спортсменів хочуть посилити: законопроєкт пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування заборонених речовин у спорті. Планується встановити штрафи обсягом до 3400 гривень. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12280.

Деталі

"№12280 – зміни до ст. 323 КК України щодо вживання заборонених речовин у спорті. За основу (273)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, планується доповнити статтю 323 Кримінального кодексу, за якою спонукання неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин або призначення їм таких речовин, у тому числі за згодою або без отримання згоди з метою покращення спортивних результатів за відсутності медичних показань каратиметься штрафом від 1700 гривень до 3400 гривень або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині стаття 323 передбачає покарання у 850 гривень за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.

Перелік заборонених у спорті речовин визначається стандартом "Заборонений список", що передбачений законом "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Нагадаємо

Український півзахисник англійського футбольного клубу "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест.

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