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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7340 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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10:28 • 32858 просмотра

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Первая ракетка мира Синнер получил дисквалификацию от WADA на три месяца

Первая ракетка мира Синнер получил дисквалификацию от WADA на три месяца

Киев  •  УНН

 • 6641 просмотра

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WADA дисквалифицировало Янника Синнера на период с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за обнаружения клостебола. Теннисист сможет вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало первую ракетку мира Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил на срок с 9 февраля по 4 мая.  Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает УНН

WADA подтвердило, что заключило соглашение об урегулировании дела Янника Синнера. Игрок согласился на трехмесячный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 

WADA признала, что Янник не намеревался «обманывать спорт», а использованный препарат не повлиял на спортивные результаты теннисиста. Однако, в агентстве указали, что  спортсмен несет ответственность за халатное отношение к ситуации со стороны своего окружения.

По условиям соглашения, Синнер будет дисквалифицирован с 9 февраля 2025 года до 23:59 4 мая 2025 года. Однако, спортсмен может вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.  

Напомним 

В марте 2024 года у первой ракетки мира Янника Синнера  обнаружили положительную пробу на запрещенную субстанцию - клостебол. 

Беринчик потерял титул чемпиона WBO в легком весе в бою с Дэвисом15.02.25, 06:54 • 21989 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

спорт
yannik-sinnerЯнник Синнер

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