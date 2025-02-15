Первая ракетка мира Синнер получил дисквалификацию от WADA на три месяца
Киев • УНН
WADA дисквалифицировало Янника Синнера на период с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за обнаружения клостебола. Теннисист сможет вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало первую ракетку мира Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил на срок с 9 февраля по 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает УНН.
WADA подтвердило, что заключило соглашение об урегулировании дела Янника Синнера. Игрок согласился на трехмесячный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
WADA признала, что Янник не намеревался «обманывать спорт», а использованный препарат не повлиял на спортивные результаты теннисиста. Однако, в агентстве указали, что спортсмен несет ответственность за халатное отношение к ситуации со стороны своего окружения.
По условиям соглашения, Синнер будет дисквалифицирован с 9 февраля 2025 года до 23:59 4 мая 2025 года. Однако, спортсмен может вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.
Напомним
В марте 2024 года у первой ракетки мира Янника Синнера обнаружили положительную пробу на запрещенную субстанцию - клостебол.
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