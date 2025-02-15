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05:23 • 12039 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122218 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182446 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146876 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138473 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117165 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107858 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102982 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141621 перегляди

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Перша ракетка світу Сіннер отримав дискваліфікацію від WADA на три місяці

Перша ракетка світу Сіннер отримав дискваліфікацію від WADA на три місяці

Київ • УНН

 • 24465 перегляди

WADA дискваліфікувало Янніка Сіннера на період з 9 лютого по 4 травня 2025 року через виявлення клостеболу. Тенісист зможе повернутися до тренувань з 13 квітня 2025 року.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дискваліфікувало першу ракетку світу Янніка Сіннера через порушення антидопінгових правил на строк з 9 лютого по 4 травня.  Про це повідомляє пресслужба WADA, передає УНН

WADA підтвердило, що уклало угоду про врегулювання справи Янніка Сіннера. Гравець погодився на тримісячний термін дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. 

WADA визнала, що Яннік не мав наміру "обманювати спорт", а використаний препарат не вплинув на спортивні результати тенісиста. Однак, в агенції вказали, що  спортсмен несе відповідальність за недбале ставлення до ситуації з боку свого оточення.

За умовами угоди, Сіннер буде дискваліфікований з 9 лютого 2025 року до 23:59 4 травня 2025 року. Однак, спортсмен може повернутися до тренувань з 13 квітня 2025 року.  

Нагадаємо 

У березні 2024 у першої ракетки світу Янніка Сіннера  виявили позитивну пробу на заборонену субстанцію - клостебол. 

Берінчик втратив титул чемпіона WBO у легкій вазі в бою з Девісом15.02.25, 06:54 • 31417 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Спорт
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