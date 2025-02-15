Перша ракетка світу Сіннер отримав дискваліфікацію від WADA на три місяці

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дискваліфікувало першу ракетку світу Янніка Сіннера через порушення антидопінгових правил на строк з 9 лютого по 4 травня. Про це повідомляє пресслужба WADA, передає УНН.

WADA підтвердило, що уклало угоду про врегулювання справи Янніка Сіннера. Гравець погодився на тримісячний термін дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

WADA визнала, що Яннік не мав наміру "обманювати спорт", а використаний препарат не вплинув на спортивні результати тенісиста. Однак, в агенції вказали, що спортсмен несе відповідальність за недбале ставлення до ситуації з боку свого оточення.

За умовами угоди, Сіннер буде дискваліфікований з 9 лютого 2025 року до 23:59 4 травня 2025 року. Однак, спортсмен може повернутися до тренувань з 13 квітня 2025 року.

Нагадаємо

У березні 2024 у першої ракетки світу Янніка Сіннера виявили позитивну пробу на заборонену субстанцію - клостебол.

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