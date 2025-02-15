Берінчик втратив титул чемпіона WBO у легкій вазі в бою з Девісом

Денис Берінчик зазнав поразки у професійній кар'єрі, поступившись американцю Кейшону Девісу у бою за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Про це повідомляє MEGOGO, передає УНН.

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Поєдинок, який відбувся у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden, став випробуванням для українця.

Уже в третьому раунді він опинився в нокдауні після потужного удару в корпус, але зміг піднятися та продовжити бій. Однак у четвертому раунді Девіс довів свою перевагу, завершивши поєдинок достроково нокаутом.

Це був перший захист титулу WBO для Берінчика після його перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете у 2024 році.

Нагадаємо

19 травня 2024 року Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете і став новим чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку в Сан-Дієго.