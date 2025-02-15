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15 березня, 19:03 • 118797 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177289 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144025 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136004 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115815 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107160 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102655 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Берінчик втратив титул чемпіона WBO у легкій вазі в бою з Девісом

Берінчик втратив титул чемпіона WBO у легкій вазі в бою з Девісом

Київ • УНН

 • 31417 перегляди

Денис Берінчик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі від американця Кейшона Девіса на Madison Square Garden. Бій завершився нокаутом у четвертому раунді після нокдауну в третьому.

Денис Берінчик зазнав поразки у професійній кар'єрі, поступившись американцю Кейшону Девісу у бою за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.  Про це повідомляє MEGOGO, передає УНН.

Деталі

Поєдинок, який відбувся у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden, став випробуванням для українця.

Уже в третьому раунді він опинився в нокдауні після потужного удару в корпус, але зміг піднятися та продовжити бій. Однак у четвертому раунді Девіс довів свою перевагу, завершивши поєдинок достроково нокаутом. 

Це був перший захист титулу WBO для Берінчика після його перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете у 2024 році.

Нагадаємо

19 травня 2024 року Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете і став новим чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку в Сан-Дієго.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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