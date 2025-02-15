Беринчик потерял титул чемпиона WBO в легком весе в бою с Дэвисом
Киев • УНН
Денис Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Кейшона Дэвиса на Madison Square Garden. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде после нокдауна в третьем.
Денис Беринчик потерпел поражение в профессиональной карьере, уступив американцу Кейшону Дэвису в бою за титул чемпиона мира WBO в легком весе. Об этом сообщает MEGOGO, передает УНН.
Детали
Поединок, который состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, стал испытанием для украинца.
Уже в третьем раунде он оказался в нокдауне после мощного удара в корпус, но смог подняться и продолжить бой. Однако в четвертом раунде Дэвис доказал свое преимущество, завершив поединок досрочно нокаутом.
Это была первая защита титула WBO для Беринчика после его победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете в 2024 году.
Напомним
19 мая 2024 года Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.