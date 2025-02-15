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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130940 просмотра

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14 февраля, 11:50 • 146152 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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14 февраля, 11:31 • 143512 просмотра

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14 февраля, 11:00 • 131366 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беринчик потерял титул чемпиона WBO в легком весе в бою с Дэвисом

Беринчик потерял титул чемпиона WBO в легком весе в бою с Дэвисом

Киев  •  УНН

 • 5090 просмотра

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Денис Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Кейшона Дэвиса на Madison Square Garden. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде после нокдауна в третьем.

Денис Беринчик потерпел поражение в профессиональной карьере, уступив американцу Кейшону Дэвису в бою за титул чемпиона мира WBO в легком весе.  Об этом сообщает MEGOGO, передает УНН.

Детали

Поединок, который состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, стал испытанием для украинца.

Уже в третьем раунде он оказался в нокдауне после мощного удара в корпус, но смог подняться и продолжить бой. Однако в четвертом раунде Дэвис доказал свое преимущество, завершив поединок досрочно нокаутом. 

Это была первая защита титула WBO для Беринчика после его победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете в 2024 году.

Напомним

19 мая 2024 года Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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nyu-iorkНью-Йорк

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