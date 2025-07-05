Сена у Парижі знову відкрита для купання після столітньої заборони

Річка Сена у французькій столиці Парижі знову відкрилася для купання вперше з 1923 року після столітньої заборони, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Сезонне відкриття Сени для плавання розглядається як ключова спадщина Олімпіади в Парижі 2024 року, коли плавці та тріатлоністи на відкритій воді змагалися у її водах, які були спеціально очищені для цього заходу.

У суботу вранці о 08:00 за місцевим часом кілька десятків плавців прибули до відкриття та пірнули у воду, коли змогли це зробити.

У Сені є три спеціально відведені місця для громадського плавання - одне біля Ейфелевої вежі, інше біля собору Паризької Богоматері та третє на сході Парижа.

Зони оснащені роздягальнями, душовими та пляжними меблями, що дозволяє розкласти рушники до 300 осіб.

До кінця серпня три місця для купання будуть відкриті безплатно у встановлений час для всіх, кому виповнилося 10 або 14 років, залежно від місця розташування.

Рятувальники також стежитимуть за тими, хто перебуває у річці.

Доповнення

Обіцянку зняти заборону на купання було дано ще 1988 року, коли тодішній мер Парижа та майбутній президент Жак Ширак вперше виступив за її скасування.

Протягом 100 років купання в річці було заборонено через забруднення води, яке могло викликати захворювання у людей. Поліпшення за останні 20 років вже призвели до різкого скорочення кількості фекальних бактерій, що потрапляють у річку.

Напередодні літніх Олімпійських ігор в очищення Сени було інвестовано понад 1,4 млрд євро.

Однак напередодні ігор виникли сумніви щодо готовності річки Сени до Олімпіади після того, як з'ясувалося, що вона не пройшла тест на якість води.

Організатори звинуватили опади у підвищенні забруднення, що обмежило можливості спортсменів тренуватися для тріатлону, марафонського плавання та паратріатлону.

У липні минулого року мер Парижа Анн Ідальго та інші члени Олімпійського комітету вирушили до Сени, щоб довести, що плавати в ній безпечно.

Олімпіада-2024: тренування з триатлону скасовано через брудну Сену