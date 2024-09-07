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Плавець Андрій Трусов виборов своє друге "золото" на паралімпіаді-2024

Плавець Андрій Трусов виборов своє друге "золото" на паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 125681 перегляди

Український плавець Андрій Трусов здобув золоту медаль на дистанції 50 м батерфляєм у класі S7 на Паралімпіаді-2024. Він встановив європейський рекорд з часом 28.75 секунди, випередивши колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.

Український плавець Андрій Тусов здобув своє друге "золото" Паралімпійських ігор-2024 у плаванні на 50 м батерфляєм у класі S7. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".

Деталі

Трусов обійшов усіх суперників і встановив європейський рекорд дисципліни у своєму класі — 28.75 секунди.

Він також на 0.33 секунди українець випередив дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом, колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.

Таким чином трійка призерів виглядає наступним чином:

  1. Андрій Трусов (Україна) — 28.75 секунди (європейський рекорд)
  2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) — 29.08 секунди
  3. Єгор Єфросінін — 29.69 секунди

...
6. Євгеній Богодайко (Україна) — 30.14 секунди

Нагадаємо

Український дзюдоїст Олександр Назаренко здобув п'яту медаль для України на Паралімпіаді-2024. У ваговій категорії до 90 кг класу J2 він переміг француза Еліоса Латшуманаєю у фіналі та став золотим призером. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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