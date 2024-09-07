Плавець Андрій Трусов виборов своє друге "золото" на паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Український плавець Андрій Трусов здобув золоту медаль на дистанції 50 м батерфляєм у класі S7 на Паралімпіаді-2024. Він встановив європейський рекорд з часом 28.75 секунди, випередивши колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.
Український плавець Андрій Тусов здобув своє друге "золото" Паралімпійських ігор-2024 у плаванні на 50 м батерфляєм у класі S7. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".
Деталі
Трусов обійшов усіх суперників і встановив європейський рекорд дисципліни у своєму класі — 28.75 секунди.
Він також на 0.33 секунди українець випередив дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом, колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.
Таким чином трійка призерів виглядає наступним чином:
- Андрій Трусов (Україна) — 28.75 секунди (європейський рекорд)
- Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) — 29.08 секунди
- Єгор Єфросінін — 29.69 секунди
...
6. Євгеній Богодайко (Україна) — 30.14 секунди
Нагадаємо
Український дзюдоїст Олександр Назаренко здобув п'яту медаль для України на Паралімпіаді-2024. У ваговій категорії до 90 кг класу J2 він переміг француза Еліоса Латшуманаєю у фіналі та став золотим призером.