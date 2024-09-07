Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем в классе S7 на Паралимпиаде-2024. Он установил европейский рекорд со временем 28.75 секунды, опередив колумбийца Карлоса Даниэля Серрано Сарате.
Украинский пловец Андрей Тусов получил свое второе «золото» Паралимпийских игр-2024 в плавании на 50 м баттерфляем в классе S7. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».
Детали
Трусов обошел всех соперников и установил европейский рекорд дисциплины в своем классе - 28.75 секунды.
Он также на 0.33 секунды украинец опередил двукратного паралимпийского чемпиона в плавании брассом, колумбийца Карлоса Даниэля Серрано Сарате.
Таким образом тройка призеров выглядит следующим образом:
- Андрей Трусов (Украина) - 28.75 секунды (европейский рекорд)
- Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия) - 29.08 секунды
- Егор Ефросинин - 29.69 секунды
...
6. Евгений Богодайко (Украина) - 30.14 секунды
Напомним,
Украинский дзюдоист Александр Назаренко получил пятую медаль для Украины на Паралимпиаде-2024. В весовой категории до 90 кг класса J2 он победил француза Элиоса Латшуманаю в финале и стал золотым призером.