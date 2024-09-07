Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Украинский пловец Андрей Тусов получил свое второе «золото» Паралимпийских игр-2024 в плавании на 50 м баттерфляем в классе S7. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

Детали

Трусов обошел всех соперников и установил европейский рекорд дисциплины в своем классе - 28.75 секунды.

Он также на 0.33 секунды украинец опередил двукратного паралимпийского чемпиона в плавании брассом, колумбийца Карлоса Даниэля Серрано Сарате.

Таким образом тройка призеров выглядит следующим образом:

Андрей Трусов (Украина) - 28.75 секунды (европейский рекорд) Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия) - 29.08 секунды Егор Ефросинин - 29.69 секунды

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6. Евгений Богодайко (Украина) - 30.14 секунды

Напомним,

Украинский дзюдоист Александр Назаренко получил пятую медаль для Украины на Паралимпиаде-2024. В весовой категории до 90 кг класса J2 он победил француза Элиоса Латшуманаю в финале и стал золотым призером.