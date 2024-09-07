Українець Олександр Назаренко виборов "золото" Паралімпіади-2024 у дзюдо
Київ • УНН
Український дзюдоїст Олександр Назаренко здобув п'яту медаль для України на Паралімпіаді-2024. У ваговій категорії до 90 кг класу J2 він переміг француза Еліоса Латшуманаєю у фіналі.
Олександр Назаренко здобув для України п'яту медаль Паралімпіади-2024 в дзюдо. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".
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Назаренко у ваговій категорії до 90 кг класу J2 переміг бронзового призера Паралімпіади, француза Еліосом Латшуманаєю, який на домашніх Іграх також досі не поступався суперникам жодним балом.
На своєму шляху до перемоги 38-річний Назаренко здолав трьох суперників на шляху до "золотого" фіналу: іппоном перемагав італійця Сімоне Канніццаро (11:0) та узбекистанця Давурхона Кароматова (10:0)
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