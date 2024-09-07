Александр Назаренко получил для Украины пятую медаль Паралимпиады-2024 в дзюдо. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

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Назаренко в весовой категории до 90 кг класса J2 победил бронзового призера Паралимпиады, француза Элиосом Латшуманаей, который на домашних Играх также до сих пор не уступал соперникам ни одного балла.

На своем пути к победе 38-летний Назаренко одолел трех соперников на пути к «золотому» финалу: иппоном побеждал итальянца Симоне Канниццаро (11:0) и узбекистанца Давурхона Кароматова (10:0)

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