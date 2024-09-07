Юрий Бабинец получил бронзу первую Украины «бронзу» в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец, выступавший в весе до 88 кг получил первую для Украины награду в пауэрлифтинге на Паралимпийских играх-2024. Украинец завоевал "бронзу". Об этом пишет УНН со ссылкой на "Общественное Спорт".

Детали

Юрий Бабинец стал бронзовым призером в весовой категории до 88 кг, подняв 214 кг и опередив своего ближайшего соперника на 4 кг.

Это дебютная медаль Юрия на Паралимпийских играх, и она стала прекрасным началом его паралимпийского пути.

Напомним

Украинский паралимпиец Виктор Дидух завоевал золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису на Играх-2024 в Париже. В финале он победил китайского спортсмена, получив четвертую личную паралимпийскую награду.