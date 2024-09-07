Українець Віктор Дідух виграв золото Паралімпіади-2024 у настільному тенісі
Київ • УНН
Український паралімпієць Віктор Дідух здобув золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу на Іграх-2024 у Парижі. У фіналі він переміг китайського спортсмена, здобувши четверту особисту паралімпійську нагороду.
У фіналі змагань з настільного тенісу українець Віктор Дідух виграв золоту медаль Паралімпійських ігор-2024. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
У фінал Віктор пройшов після перемоги над французом Томом Буве, шведом Емілем Андерсоном, а у півфіналі українець обіграв представника Тайланду Пісіта Вангпхонпханасірі.
У заключному матчі за медаль суперником Дідуха став китаєць Жао, який у півфіналі вибив іншого українця, Максима Ніколенка. Настільні тенісисти обмінялися перемогами у сетах, у третій партії українець вийшов уперед.
За рахунку 9:8 на користь Віктора, Шуай зумів взяти три поспіль очки й перевести гру у п'ятий сет, але там з рахунком 11:9 переміг Дідух, завдяки чому став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024.
Доповнення
Таким чином Україна має вже чотири медалі Паралімпійських ігор-2024 у настільному тенісі. Бронзову медаль взяв Ніколенко, також у фіналі гратиме чинна чемпіонка класу WS6 Марина Литовченко.
Для самого Віктора це теж вже четверта медаль на Паралімпіадах. Загалом же медаль українця у настільному тенісі стала 70-ю для України у Парижі.
Нагадаємо
Український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 метрів у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях.