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Українець Віктор Дідух виграв золото Паралімпіади-2024 у настільному тенісі

Українець Віктор Дідух виграв золото Паралімпіади-2024 у настільному тенісі

Київ • УНН

 • 100352 перегляди

Український паралімпієць Віктор Дідух здобув золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу на Іграх-2024 у Парижі. У фіналі він переміг китайського спортсмена, здобувши четверту особисту паралімпійську нагороду.

У фіналі змагань з настільного тенісу українець Віктор Дідух виграв золоту медаль Паралімпійських ігор-2024. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

У фінал Віктор пройшов після перемоги над французом Томом Буве, шведом Емілем Андерсоном, а у півфіналі українець обіграв представника Тайланду Пісіта Вангпхонпханасірі.

У заключному матчі за медаль суперником Дідуха став китаєць Жао, який у півфіналі вибив іншого українця, Максима Ніколенка. Настільні тенісисти обмінялися перемогами у сетах, у третій партії українець вийшов уперед.

За рахунку 9:8 на користь Віктора, Шуай зумів взяти три поспіль очки й перевести гру у п'ятий сет, але там з рахунком 11:9 переміг Дідух, завдяки чому став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024.

Доповнення 

Таким чином Україна має вже чотири медалі Паралімпійських ігор-2024 у настільному тенісі. Бронзову медаль взяв Ніколенко, також у фіналі гратиме чинна чемпіонка класу WS6 Марина Литовченко.

Для самого Віктора це теж вже четверта медаль на Паралімпіадах. Загалом же медаль українця у настільному тенісі стала 70-ю для України у Парижі.

Нагадаємо

Український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 метрів у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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