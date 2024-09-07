Українець Цвєтов здобув друге "золото" на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Київ • УНН
Український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 метрів у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях.
Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
Спортсмен виборов "золото" змагань з бігу на 200 метрів у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні.
Доповнення
Паралімпіада-2024 - третя у кар'єрі Цвєтова. До цього легкоатлет ставав дворазовим чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів, проте у Токіо не зміг захистити титул - фінішував другим на обох дистанціях.
У Парижі ж золота нагорода 100-метрівки знову повернулась до легкоатлета. Він випередив двох "нейтральних" представників, пробігши дистанцію за 11.43 секунди.
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