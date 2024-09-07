Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Украинский легкоатлет Игорь Цветов получил вторую личную награду на Паралимпийских играх-2024 в Париже, сообщает «Суспільне Спорт», пишет УНН.

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Спортсмен завоевал «золото» соревнований в беге на 200 метров в классе Т35, показав лучшее время в сезоне.

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Паралимпиада-2024 - третья в карьере Цветова. До этого легкоатлет становился двукратным чемпионом Рио-2016 в забегах на 100 и 200 метров, однако в Токио не смог защитить титул - финишировал вторым на обеих дистанциях.

В Париже же золотая награда 100-метровки снова вернулась к легкоатлету. Он опередил двух «нейтральных» представителей, пробежав дистанцию за 11.43 секунды.

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