Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

В финале соревнований по настольному теннису украинец Виктор Дидух выиграл золотую медаль Паралимпийских игр-2024.Об этом пишет со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

В финал Виктор прошел после победы над французом Томом Буве, шведом Эмилем Андерсоном, а в полуфинале украинец обыграл представителя Тайланда Писита Вангпхонпханасири.

В заключительном матче за медаль соперником Дидуха стал китаец Жао, который в полуфинале выбил другого украинца, Максима Николенко. Настольные теннисисты обменялись победами в сетах, в третьей партии украинец вышел вперед.

При счете 9:8 в пользу Виктора, Шуай сумел взять три подряд очка и перевести игру в пятый сет, но там со счетом 11:9 победил Дидух, благодаря чему стал чемпионом Паралимпийских игр-2024.

Дополнение

Таким образом Украина имеет уже четыре медали Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе. Бронзовую медаль взял Николенко, также в финале будет играть действующая чемпионка класса WS6 Марина Литовченко.

Для самого Виктора это тоже уже четвертая медаль на Паралимпиадах. В целом же медаль украинца в настольном теннисе стала 70-й для Украины в Париже.

Напомним

Украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал золотую медаль в беге на 200 метров в классе Т35 на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Это вторая личная награда спортсмена на этих соревнованиях.