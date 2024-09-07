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Юрій Бабинець здобув першу медаль України у паверліфтингу на Паралімпіаді-2024

Юрій Бабинець здобув першу медаль України у паверліфтингу на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 116948 перегляди

Українець Юрій Бабинець виборов бронзову медаль у паверліфтингу на Паралімпійських іграх-2024 у ваговій категорії до 88 кг. Це перша нагорода України у цьому виді спорту на цих Іграх.

Юрій Бабинець, що виступав у вазі до 88 кг здобув першу для України нагороду у паверліфтингу на Паралімпійських іграх-2024. Українець завоював "бронзу". Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".

Деталі

Юрій Бабинець став бронзовим призером у ваговій категорії до 88 кг, піднявши 214 кг і випередивши свого найближчого суперника на 4 кг.

Це дебютна медаль Юрія на Паралімпійських іграх, і вона стала чудовим початком його паралімпійського шляху.

Нагадаємо

Український паралімпієць Віктор Дідух здобув золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу на Іграх-2024 у Парижі. У фіналі він переміг китайського спортсмена, здобувши четверту особисту паралімпійську нагороду.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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