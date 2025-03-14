ХАМАС готовий звільнити заручника та повернути тіла чотирьох загиблих

Терористичне угруповання ХАМАС заявило у п'ятницю, що вирішило звільнити одного заручника, який має громадянство США та Ізраїлю. Також бойовики повернуть тіла чотирьох заручників із подвійним громадянством, які померли в полоні. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

ХАМАС не відразу уточнив, коли відбудеться звільнення солдата Едана Александра та передача чотирьох тіл. В свою чергу інші країни-учасниці угоди не відразу підтвердили заяву бойовиків.

Ця заява прозвучала на тлі переговорів щодо спроби досягти наступного етапу припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Їх перший етап завершився два тижні тому.

Кувейт звільнив групу американських ув’язнених, серед яких військові контрактники

В окремій заяві офіційний представник ХАМАСу Хусам Бадран підтвердив наміри ХАМАС повністю виконувати угоду про припинення вогню на всіх її етапах. При цьому він попередив, що будь-яке відхилення Ізраїлю від цього курсу матиме наслідки.

В свою чергу Ізраїль тисне на бойовиків, щоб вони погодилися на продовження першого етапу припинення вогню. ХАМАС хоче розпочати переговори щодо більш складного другого етапу, який передбачатиме звільнення решти заручників із Гази, виведення ізраїльських військ і стійкий мир.

Доповнення

Спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув до Катару, щоб приєднатися до переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, спрямованих на продовження поточного крихкого припинення вогню в Газі.

Віктофф зустрінеться в середу з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Напередодні дипломат похвалив Катар за його "видатні" посередницькі зусилля. Він також зазначив, що Єгипет, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати теж були корисні у цьому процесі.

Нагадаємо

Днями міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен наказав Ізраїльській електричній компанії негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа. Таким чином Єрусалим намагається посилити тиск на цей регіон, де досі утримуються 59 заручників, викрадених з Ізраїлю.