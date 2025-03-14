ХАМАС готов освободить заложника и вернуть тела четырех погибших

Террористическая группировка ХАМАС заявила в пятницу, что решила освободить одного заложника, имеющего гражданство США и Израиля. Также боевики вернут тела четырех заложников с двойным гражданством, которые умерли в плену. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

ХАМАС не сразу уточнил, когда произойдет освобождение солдата Эдана Александра и передача четырех тел. В свою очередь другие страны-участницы соглашения не сразу подтвердили заявление боевиков.

Это заявление прозвучало на фоне переговоров по попытке достичь следующего этапа прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Их первый этап завершился две недели назад.

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В отдельном заявлении официальный представитель ХАМАСа Хусам Бадран подтвердил намерения ХАМАС полностью выполнять соглашение о прекращении огня на всех его этапах. При этом он предупредил, что любое отклонение Израиля от этого курса будет иметь последствия.

В свою очередь Израиль давит на боевиков, чтобы они согласились на продолжение первого этапа прекращения огня. ХАМАС хочет начать переговоры по более сложному второму этапу, который будет предусматривать освобождение остальных заложников из Газы, вывод израильских войск и устойчивый мир.

Дополнение

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибыл в Катар, чтобы присоединиться к переговорам между Израилем и ХАМАС, направленным на продление текущего хрупкого прекращения огня в Газе.

Виктофф встретится в среду с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Накануне дипломат похвалил Катар за его "выдающиеся" посреднические усилия. Он также отметил, что Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты тоже были полезны в этом процессе.

Напомним

На днях министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Таким образом Иерусалим пытается усилить давление на этот регион, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.