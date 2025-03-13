Кувейт освободил группу американских заключенных, среди которых военные контрактники

Кувейт освободил группу американских заключенных, в том числе военных контрактников. Их удерживали по обвинениям, связанным с наркотиками. Об этом Associated Press сообщил представитель задержанных Джонатан Фрэнкс, пишет УНН.

Детали

Освобождение стало результатом недавнего визита Адама Бохлера, специального посланника администрации президента Дональда Трампа по вопросам заложников, а также продолжения усилий правительства США по возвращению американцев, находящихся в тюрьмах за рубежом.

По словам Джонатана Фрэнкса, это освобождение рассматривается "как жест доброй воли между двумя союзниками". Он сказал, что его клиенты утверждают, что невиновны.

Мои клиенты и их семьи благодарны правительству Кувейта за этот добрый гуманитарный жест - говорится в заявлении Фрэнкса.

Ожидается, что позже Кувейт освободит других американцев, которых представляет Фрэнкс.

Государственный департамент США не предоставил немедленного ответа на запрос о комментарии. Имена освобожденных заключенных пока не были обнародованы.

К сведению

Кувейт, маленькая страна, богатая нефтью, граничащая с Ираком и Саудовской Аравией и расположенная вблизи Ирана, является важным союзником США вне НАТО. Министр иностранных дел Марко Рубио недавно отметил этот союз, заявив, что США "остаются непреклонными в поддержке суверенитета Кувейта и благосостояния его народа".

Страны имеют тесное военное партнерство, которое берет свое начало еще с 1991 года, когда США начали Войну в Персидском заливе для изгнания иракских войск после того, как диктатор Саддам Хусейн вторгся в Кувейт. Сейчас в Кувейте находятся около 13 500 американских военных.

Однако Кувейт также удерживал многих американских военных подрядчиков по обвинениям в наркотических преступлениях, в некоторых случаях в течение многих лет. Их семьи заявляют, что их близкие подвергались издевательствам во время пребывания в тюрьме в стране, где запрещен алкоголь и действуют строгие законы о наркотиках.

Другие критикуют полицию Кувейта за выдвижение ложных обвинений и фальсификацию доказательств против задержанных - обвинения, которые не были подтверждены автократическим государством.

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