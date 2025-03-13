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Кувейт звільнив групу американських ув’язнених, серед яких військові контрактники

Київ • УНН

 • 12687 перегляди

Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, серед яких були військові контрактники, затримані за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Звільнення відбулося після візиту спецпосланця США.

Кувейт звільнив групу американських ув’язнених, серед яких військові контрактники

Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, зокрема військових контрактників. Їх утримували за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками. Про це  Associated Press повідомив представник затриманих Джонатан Френкс, пише УНН.

Деталі

Звільнення стало результатом нещодавнього візиту Адама Бохлера, спеціального посланця адміністрації президента Дональда Трампа з питань заручників, а також продовження зусиль уряду США з повернення американців, які перебувають у в'язницях за кордоном.

За словами Джонатана Френкса, це звільнення розглядається "як жест доброї волі між двома союзниками". Він сказав, що його клієнти стверджують, що невинуваті.

Мої клієнти та їхні родини вдячні уряду Кувейту за цей добрий гуманітарний жест

- йдеться у заяві Френкса.

Очікується, що пізніше Кувейт звільнить інших американців, яких представляє Френкс.

Державний департамент США не надав негайної відповіді на запит щодо коментаря. Імена звільнених ув'язнених наразі не були оприлюднені.

Доавідково

Кувейт, маленька країна, багата на нафту, що межує з Іраком та Саудівською Аравією і розташована поблизу Ірану, є важливим союзником США поза НАТО. Міністр закордонних справ Марко Рубіо нещодавно відзначив цей союз, заявивши, що США "залишаються непохитними в підтримці суверенітету Кувейту та добробуту його народу".

Країни мають тісне військове партнерство, яке бере свій початок ще з 1991 року, коли США розпочали Війну в Перській затоці для вигнання іракських військ після того, як диктатор Саддам Хусейн вторгся до Кувейту. Наразі в Кувейті перебувають близько 13 500 американських військових.

Проте Кувейт також утримував багатьох американських військових підрядників за звинуваченнями в наркотичних злочинах, у деяких випадках протягом багатьох років. Їхні родини заявляють, що їхні близькі зазнавали знущань під час перебування у в'язниці в країні, де заборонений алкоголь і діють суворі закони щодо наркотиків.

Інші критикують поліцію Кувейту за висунення неправдивих звинувачень і фальшування доказів проти затриманих — звинувачення, які не були підтверджені автократичною державою.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф12.03.25, 07:15 • 20588 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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