Туреччина відправила до Литви радарний літак AWACS після провокацій росії

Туреччина направила до Литви передовий літак-радар AWACS, що свідчить про те, що НАТО посилює оборону в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією турецьких чиновників (які побажали залишитися неназваними через секретність інформації), у понеділок до Литви прибув один літак системи повітряного попередження й керування (AWACS), здатний виявляти низьколетючі дрони та інші об’єкти, які часто уникають виявлення наземними радарами. Місія триватиме до четверга, зазначили вони.

Тимчасове розгортання військ є жестом солідарності з іншими членами військового альянсу НАТО, повідомили джерела. Міністерство оборони Туреччини відмовилося від коментарів.

Цей крок здійснюється на тлі того, як країни НАТО координують реакцію на випадки, коли російські літаки й дрони втручаються в їхній повітряний простір, у той час як партнери публічно іноді суперечать один одному - додає видання.

Російські військові літаки, як-от вертольоти та транспортні літаки, час від часу порушували повітряний простір держав-членів НАТО протягом багатьох років. Військові експерти визнають такі вторгнення символічною демонстрацією байдужості до кордонів НАТО, а для колишніх радянських держав — як сигнал, що москва не розглядає їх як повністю незалежні.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.

Сейм Литви ухвалив зміни до законів, що дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни. Це забезпечує новий правовий механізм для використання військової сили проти дронів у обмежених зонах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Держсекретар США заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, якщо вони не атакуватимуть при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу. Він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

російський винищувач пролетів над фрегатом Німеччини в Балтійському морі - Пісторіус повідомив про нову провокацію рф