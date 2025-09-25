$41.410.03
Ексклюзив
10:06 • 124 перегляди
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела
06:48 • 10857 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 29636 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 39465 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 61650 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 50034 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 44555 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41177 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 71236 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23137 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Туреччина відправила до Литви радарний літак AWACS після провокацій росії

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Туреччина направила до Литви передовий літак-радар AWACS для посилення оборони в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору росією. Місія триватиме до четверга, літак здатний виявляти низьколетючі об'єкти.

Туреччина відправила до Литви радарний літак AWACS після провокацій росії

Туреччина направила до Литви передовий літак-радар AWACS, що свідчить про те, що НАТО посилює оборону в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією турецьких чиновників (які побажали залишитися неназваними через секретність інформації), у понеділок до Литви прибув один літак системи повітряного попередження й керування (AWACS), здатний виявляти низьколетючі дрони та інші об’єкти, які часто уникають виявлення наземними радарами. Місія триватиме до четверга, зазначили вони.

Тимчасове розгортання військ є жестом солідарності з іншими членами військового альянсу НАТО, повідомили джерела. Міністерство оборони Туреччини відмовилося від коментарів.

Цей крок здійснюється на тлі того, як країни НАТО координують реакцію на випадки, коли російські літаки й дрони втручаються в їхній повітряний простір, у той час як партнери публічно іноді суперечать один одному

- додає видання.

Російські військові літаки, як-от вертольоти та транспортні літаки, час від часу порушували повітряний простір держав-членів НАТО протягом багатьох років. Військові експерти визнають такі вторгнення символічною демонстрацією байдужості до кордонів НАТО, а для колишніх радянських держав — як сигнал, що москва не розглядає їх як повністю незалежні.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.    

Сейм Литви ухвалив зміни до законів, що дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни. Це забезпечує новий правовий механізм для використання військової сили проти дронів у обмежених зонах.  

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським. 

Держсекретар США заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, якщо вони не атакуватимуть при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу. Він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.  

російський винищувач пролетів над фрегатом Німеччини в Балтійському морі - Пісторіус повідомив про нову провокацію рф25.09.25, 00:43 • 3478 переглядiв

Ольга Розгон

