Турция отправила в Литву радарный самолет AWACS после провокаций россии
Киев • УНН
Турция направила в Литву передовой самолет-радар AWACS для усиления обороны в Балтийском регионе после нарушений воздушного пространства россией. Миссия продлится до четверга, самолет способен обнаруживать низколетящие объекты.
Подробности
По информации турецких чиновников (пожелавших остаться неназванными из-за секретности информации), в понедельник в Литву прибыл один самолет системы воздушного предупреждения и управления (AWACS), способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые часто избегают обнаружения наземными радарами. Миссия продлится до четверга, отметили они.
Временное развертывание войск является жестом солидарности с другими членами военного альянса НАТО, сообщили источники. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев.
Этот шаг осуществляется на фоне того, как страны НАТО координируют реакцию на случаи, когда российские самолеты и дроны вмешиваются в их воздушное пространство, в то время как партнеры публично иногда противоречат друг другу
Российские военные самолеты, такие как вертолеты и транспортные самолеты, время от времени нарушали воздушное пространство государств-членов НАТО на протяжении многих лет. Военные эксперты признают такие вторжения символической демонстрацией безразличия к границам НАТО, а для бывших советских государств — как сигнал, что Москва не рассматривает их как полностью независимые.
Напомним
Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.
Сейм Литвы принял изменения в законы, позволяющие армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Это обеспечивает новый правовой механизм для использования военной силы против дронов в ограниченных зонах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут атаковать при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.
