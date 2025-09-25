$41.410.03
48.800.07
ukenru
06:48 • 10437 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 28218 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 38792 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 60450 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 49563 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 44308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 40940 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 70656 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23119 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54748 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Турция отправила в Литву радарный самолет AWACS после провокаций россии

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Турция направила в Литву передовой самолет-радар AWACS для усиления обороны в Балтийском регионе после нарушений воздушного пространства россией. Миссия продлится до четверга, самолет способен обнаруживать низколетящие объекты.

Турция отправила в Литву радарный самолет AWACS после провокаций россии

Турция направила в Литву передовой самолет-радар AWACS, что свидетельствует о том, что НАТО усиливает оборону в Балтийском регионе после нарушений воздушного пространства россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По информации турецких чиновников (пожелавших остаться неназванными из-за секретности информации), в понедельник в Литву прибыл один самолет системы воздушного предупреждения и управления (AWACS), способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые часто избегают обнаружения наземными радарами. Миссия продлится до четверга, отметили они.

Временное развертывание войск является жестом солидарности с другими членами военного альянса НАТО, сообщили источники. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев.

Этот шаг осуществляется на фоне того, как страны НАТО координируют реакцию на случаи, когда российские самолеты и дроны вмешиваются в их воздушное пространство, в то время как партнеры публично иногда противоречат друг другу

- добавляет издание.

Российские военные самолеты, такие как вертолеты и транспортные самолеты, время от времени нарушали воздушное пространство государств-членов НАТО на протяжении многих лет. Военные эксперты признают такие вторжения символической демонстрацией безразличия к границам НАТО, а для бывших советских государств — как сигнал, что Москва не рассматривает их как полностью независимые.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.    

Сейм Литвы принял изменения в законы, позволяющие армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Это обеспечивает новый правовой механизм для использования военной силы против дронов в ограниченных зонах.  

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Госсекретарь США заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут атаковать при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.  

Ольга Розгон

