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Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр

Київ • УНН

 • 116999 перегляди

Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік через затримки з отриманням F-35. Прем'єр-міністр Барт де Вевер підтвердив подальшу підтримку України.

Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив, що постачання винищувачів F16 в Україну відкладено до 2026 року. Про це він заявив перед зустріччю з іншими лідерами ЄС у Брюсселі, повідомляє France 24, пише УНН.

Бельгія розраховує поставити винищувачі F16 для бою в Україні у 2026 році

- сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Де Вевер сказав, що обіцяну поставку реактивних літаків було відкладено, оскільки Бельгія очікує поставки нових F35 на заміну F16.

Він також запевнив, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну

Сьогодні запевнив Володимира Зеленського що ми й надалі підтримуватимемо Україну. Ми не можемо прийняти, що рішення щодо майбутнього України та безпеки Європи приймаються без України та її європейських союзників

- написав Барт де Вевер

Нагадаємо

Як раніше писав УНН до кінця 2024 року Бельгія мала поставити Україні винищувачі F-16. Про це тоді заявили прем'єр-міністр Олександр Де Кроо і міністерка оборони Людивін Дедондер. Зазначалося, що уряд не чекатиме до 2025 року, щоб поставити літаки, як це планувалося раніше.

У січні Бельгія заявила, що відклала передачу перших із 30 винищувачів F-16 Україні до кінця 2025 року через затримки поставок F-35 зі США. Поставки здійснюватимуться поступово протягом 3-4 років.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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