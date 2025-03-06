Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр
Київ • УНН
Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік через затримки з отриманням F-35. Прем'єр-міністр Барт де Вевер підтвердив подальшу підтримку України.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив, що постачання винищувачів F16 в Україну відкладено до 2026 року. Про це він заявив перед зустріччю з іншими лідерами ЄС у Брюсселі, повідомляє France 24, пише УНН.
Бельгія розраховує поставити винищувачі F16 для бою в Україні у 2026 році
Де Вевер сказав, що обіцяну поставку реактивних літаків було відкладено, оскільки Бельгія очікує поставки нових F35 на заміну F16.
Він також запевнив, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну
Сьогодні запевнив Володимира Зеленського що ми й надалі підтримуватимемо Україну. Ми не можемо прийняти, що рішення щодо майбутнього України та безпеки Європи приймаються без України та її європейських союзників
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Як раніше писав УНН до кінця 2024 року Бельгія мала поставити Україні винищувачі F-16. Про це тоді заявили прем'єр-міністр Олександр Де Кроо і міністерка оборони Людивін Дедондер. Зазначалося, що уряд не чекатиме до 2025 року, щоб поставити літаки, як це планувалося раніше.
У січні Бельгія заявила, що відклала передачу перших із 30 винищувачів F-16 Україні до кінця 2025 року через затримки поставок F-35 зі США. Поставки здійснюватимуться поступово протягом 3-4 років.